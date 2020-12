Maserati MC20 | lo stile racing si esalta con Aria Aero Kit

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quando è stata presentata, laha leggermente deluso gli appassionati. In molti, infatti, avevano pensato che si sarebbero trovati di fronte a un’automobile dal forte impatto visivo e di potenza simile a quello della MC12 che l’ha preceduta. Invece così non è stato. In questi giorni però dagli Stati Uniti è giunta un’importante