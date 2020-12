Elisabetta Gregoraci spara a zero su Antonella Elia: “Non ti applaude più nessuno” (Di martedì 29 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha sparato a zero su Antonella Elia durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendole notare che il pubblico la pensa esattamente come lei. Elisabetta Gregoraci, nonostante abbia scelto di non proseguire con il suo percorso nella casa del GF Vip, rimane una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione. Tant’è che questa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020)hato asudurante la diretta del Grande Fratello Vip, facendole notare che il pubblico la pensa esattamente come lei., nonostante abbia scelto di non proseguire con il suo percorso nella casa del GF Vip, rimane una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione. Tant’è che questa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

