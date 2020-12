Boxe, Joshua-Fury e Canelo-Golovkin: il 2021 sarà un anno da ricordare? E Mike Tyson… (Di lunedì 28 dicembre 2020) La conclusione del 2020 è stata davvero spettacolare per tutti gli appassionati di Boxe, i quali si sono potuti gustare alcuni incontri di lusso attesi per tutto l’anno. La stagione è stata inevitabilmente funestata dall’emergenza sanitaria, ma tra novembre e dicembre si è recuperata la situazione e si è potuto chiudere in bellezza. Ora l’attenzione è tutta puntata sul 2021 e sembra davvero che ci sarà da divertirsi per tutti gli amanti della nobile arte. Potrebbe essere davvero un anno da ricordare. L’attesa è tutta per il possibile confronto tra Anthony Joshua e Tyson Fury per l’unificazione dei Mondiali dei pesi massimi: la categoria regina potrebbe tornare ad avere un unico padrone indiscusso, l’incontro tra i britannici diventerebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) La conclusione del 2020 è stata davvero spettacolare per tutti gli appassionati di, i quali si sono potuti gustare alcuni incontri di lusso attesi per tutto l’. La stagione è stata inevitabilmente funestata dall’emergenza sanitaria, ma tra novembre e dicembre si è recuperata la situazione e si è potuto chiudere in bellezza. Ora l’attenzione è tutta puntata sule sembra davvero che cida divertirsi per tutti gli amanti della nobile arte. Potrebbe essere davvero unda. L’attesa è tutta per il possibile confronto tra Anthonye Tysonper l’unificazione dei Mondiali dei pesi massimi: la categoria regina potrebbe tornare ad avere un unico padrone indiscusso, l’incontro tra i britannici diventerebbe ...

