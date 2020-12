Sito e App Snai non funzionano: pioggia di segnalazioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Sito e l’App Snai non funzionano da alcune ore: pioggia di segnalazioni per il “down” del portale dedicato a giochi e scommesse sportive Il Sito ufficiale Snai e l’App, nella sua ultima versione, non funzionano da alcune ore e sul web fioccano le segnalazioni da parte degli utenti. Il disservizio del noto portale di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Ile l’Appnonda alcune ore:diper il “down” del portale dedicato a giochi e scommesse sportive Ilufficialee l’App, nella sua ultima versione, nonda alcune ore e sul web fioccano leda parte degli utenti. Il disservizio del noto portale di… L'articolo Corriere Nazionale.

