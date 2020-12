Richard Madden: chi è il principe azzurro di Cenerentola? Tutto su di lui (Di domenica 27 dicembre 2020) Richard Madden è un attore scozzese molto noto ed apprezzato dal pubblico. Stasera, domenica 27 Dicembre, è protagonista a partire dalle 21:30 su Rai Uno di Cenerentola, fortunato film della Walt Disney del 2015. Richard Madden è nato a Elderslie, in Scozia, il 18 giugno 1986. Il padre fa il pompiere e la madre l’insegnante, la sua dedizione alla recitazione nasce da quando aveva 11 anni. Il ragazzino fu iscritto ad un corso teatrale per provare a superare la sua timidezza e così si scopre il suo talento. Ben presto inizia così la sua carriera. Nel 2011 viene scelto per interpretare il ruolo di Robb Stark nella serie Game of Thrones. Successivamente Richard entra nel cast de I Medici, dove viene scelto come protagonista della serie ed interpreta Cosimo de Medici. Nel 2018, interpreta ... Leggi su giornal (Di domenica 27 dicembre 2020)è un attore scozzese molto noto ed apprezzato dal pubblico. Stasera, domenica 27 Dicembre, è protagonista a partire dalle 21:30 su Rai Uno di, fortunato film della Walt Disney del 2015.è nato a Elderslie, in Scozia, il 18 giugno 1986. Il padre fa il pompiere e la madre l’insegnante, la sua dedizione alla recitazione nasce da quando aveva 11 anni. Il ragazzino fu iscritto ad un corso teatrale per provare a superare la sua timidezza e così si scopre il suo talento. Ben presto inizia così la sua carriera. Nel 2011 viene scelto per interpretare il ruolo di Robb Stark nella serie Game of Thrones. Successivamenteentra nel cast de I Medici, dove viene scelto come protagonista della serie ed interpreta Cosimo de Medici. Nel 2018, interpreta ...

