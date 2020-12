Palermo, squadra attardata in classifica ma in crescita: il bilancio di fine anno è in rosso (Di domenica 27 dicembre 2020) "Palermo, il bilancio di fine anno è in rosso".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari in casa Palermo. Decimo posto in classifica, 6 punti di distacco dal terzo e quarto posto, 13 dal secondo e 19 dal primo, un rendimento altalenante - complice anche il problema Coronavirus -, e una squadra che fatica ancora a trovare la propria identità soprattutto fuori dal terreno di gioco dello Stadio 'Renzo Barbera': "la fotografia del momento restituisce l’immagine di un Palermo mediocre".La stagione non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Nell'ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) ", ildiè in".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari in casa. Decimo posto in, 6 punti di distacco dal terzo e quarto posto, 13 dal secondo e 19 dal primo, un rendimento altalenante - complice anche il problema Coronavirus -, e unache fatica ancora a trovare la propria identità soprattutto fuori dal terreno di gioco dello Stadio 'Renzo Barbera': "la fotografia del momento restituisce l’immagine di unmediocre".La stagione non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Nell'ultimo mese, però, i rosanero htrovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per ...

WiAnselmo : #Palermo, squadra attardata in classifica ma in crescita: il bilancio di fine anno è in rosso - Mediagol : #Palermo, squadra attardata in classifica ma in crescita: il bilancio di fine anno è in rosso - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo, il bilancio di fine anno è in rosso. I rosanero al momento sono una squadra mediocre' - tifosipalermoit : Una squadra che non sembra essere mai decollata, dimostrando come ancora non sia capace di ambire a posizioni di v… - spookitb : a volte penso a quanto era bello squadra antimafia palermo oggi -