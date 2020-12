Morata, goleador romantico: sua moglie Alice svela il primo incontro e la proposta di matrimonio… (Di domenica 27 dicembre 2020) Alice Campello, compagna di Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha deciso di fare un "regalo speciale" ai suoi tanti ammiratori sui social. Attraverso alcune stories pubblicate, la giovane donna ha raccontato alcuni dettagli privati della sua relazione col bomber spagnolo. Dal primo incontro fino alla romantica proposta di matrimonio.Morata e la storia d'amore con Alice Campello"È stato un piacere conoscerti, chissà quando ci vediamo di nuovo", sono state queste le prime parole di Morata ad Alice su Whatsapp. "Quando vuoi a me fa più che piacere, mi dispiace solo che sei sempre impegnato", aveva risposto la giovane ragazza. E così ha inizio la storia d'amore: " Ci siamo conosciuti a El Porteno Arena a Milano, mi è passato a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020)Campello, compagna di Alvaro, attaccante della Juventus, ha deciso di fare un "regalo speciale" ai suoi tanti ammiratori sui social. Attraverso alcune stories pubblicate, la giovane donna ha raccontato alcuni dettagli privati della sua relazione col bomber spagnolo. Dalfino alla romanticadi matrimonio.e la storia d'amore conCampello"È stato un piacere conoscerti, chissà quando ci vediamo di nuovo", sono state queste le prime parole diadsu Whatsapp. "Quando vuoi a me fa più che piacere, mi dispiace solo che sei sempre impegnato", aveva risposto la giovane ragazza. E così ha inizio la storia d'amore: " Ci siamo conosciuti a El Porteno Arena a Milano, mi è passato a ...

