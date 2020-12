Moda: addio a Jack Lenor Larsen, celebre e visionario designer tessile (Di domenica 27 dicembre 2020) New York, 27 dic. – (Adnkronos) – L’imprenditore e stilista statunitense Jack Lenor Larsen, celeberrimo e visionario designer tessile, che ha lasciato un segno indelebile nello stile del moderno arredamento d’interni a livello internazionale, è morto, per cause naturali, nella sua casa di East Hampton, nello stato di New York, all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato da Peter Olsen, suo compagno da 30 anni. Era uno dei mebri più famosi ed influenti dell’Interior Design Hall of Fame. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) New York, 27 dic. – (Adnkronos) – L’imprenditore e stilista statunitense, celeberrimo e, che ha lasciato un segno indelebile nello stile del moderno arredamento d’interni a livello internazionale, è morto, per cause naturali, nella sua casa di East Hampton, nello stato di New York, all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato da Peter Olsen, suo compagno da 30 anni. Era uno dei mebri più famosi ed influenti dell’Interior Design Hall of Fame. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Condividi questo articolo:New York, 27 dic. – (Adnkronos) – L’imprenditore e stilista statunitense Jack Lenor Larsen, celeberrimo e visionario designer tessile, che ha lasciato un segno indelebile nel ...

