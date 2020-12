Invitava i fedeli a non pagare le multe e faceva battute sul virus | prete ricoverato per Covid

globalistIT : Auguri di pronta guarigione e anche di un maggiore buonsenso - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Don Pietro Cesena, parrocco di #Borgotrebbia (#Piacenza) è stato ricoverato in ospedale. Durante l'omelia natalizia inv… - 4921Luigi : RT @FPanichi: @stanzaselvaggia Vedo una sottile soddisfazione di fondo. Che tristezza. Mo se l’è cercata perché ad Aprile invitava i fedeli… - giornalettismo : Don Pietro Cesena, parrocco di #Borgotrebbia (#Piacenza) è stato ricoverato in ospedale. Durante l'omelia natalizia… - FPanichi : @stanzaselvaggia Vedo una sottile soddisfazione di fondo. Che tristezza. Mo se l’è cercata perché ad Aprile invitav… -

Ultime Notizie dalla rete : Invitava fedeli

Ad aprile don Pietro Cesena aveva pagato una multa perchè esortava i fedeli a non aver paura ad andare in chiesa: "Non pagate le multe della polizia".Diagnosticata una polmonite bilaterale: ora tutti i fedeli presenti alla celebrazione di Borgotrebbia sono stati posti in isolamento ...