Inghilterra | gara sospesa dall’arbitro per colpa di… un cane “troppo pericoloso” a bordocampo

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sospendere una partita per via del pubblico e, anzi, di un tifoso molto speciale: un. Succede in, nel match tra Leicester Nirvana e GNG Oadby Town,valida per l'United Counties League.Come riporta la BBC e come viene confermato dal profilo ufficiale del Leicester Nirvana su Twitter, l'arbitro ha decretato la sospensione della partita a causa di unritenutoche sostava ainsieme al padrone che si è riufiutato di mettere il guinzaglio al proprio amico a quattro zampe e di allontanarsi dalla zona del terreno di gioco.Mentre la partita era arrivata al 78' di gioco, l'arbitro ha dovuto sospendere la partita perché ilera ritenuto un pericolo per i calciatori che correvano sul campo. L'animale non era, a quanto pare, ...