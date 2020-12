Entella-Pescara, che spavento per Jaroszynski: immobile dopo uno scontro, poi si riprende (Di domenica 27 dicembre 2020) Paura al Comunale di Chiavari durante Entella-Pescara. Durante il secondo tempo, precisamente al ventesimo minuto del secondo tempo, c’è stato un duro scontro di gioco tra Jaroszynski e Koutsoupias. Chi ne è uscito peggio è il difensore polacco. Inizialmente sembrava non reagire nemmeno agli stimoli. Solo dopo un paio di minuti, per fortuna, è riuscito ad alzarsi sulle sue gambe. Non è servita la barella. dopo il grande spavento, immediata la sostituzione da parte del tecnico degli abruzzesi Roberto Breda. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Paura al Comunale di Chiavari durante. Durante il secondo tempo, precisamente al ventesimo minuto del secondo tempo, c’è stato un durodi gioco trae Koutsoupias. Chi ne è uscito peggio è il difensore polacco. Inizialmente sembrava non reagire nemmeno agli stimoli. Soloun paio di minuti, per fortuna, è riuscito ad alzarsi sulle sue gambe. Non è servita la barella.il grande, immediata la sostituzione da parte del tecnico degli abruzzesi Roberto Breda. SportFace.

zazoomblog : Entella-Pescara che spavento per Jaroszynski: immobile dopo uno scontro poi si riprende - #Entella-Pescara… - fontanabuona : Calcio, Serie B. Prima vittoria per la V. Entella: Schenetti, De Luca e Cardoselli firmano il 3-0 con il Pescara - lucainge_tweet : Calcio, Serie B. Prima vittoria per la V. Entella: Schenetti, De Luca e Cardoselli firmano il 3-0 con il Pescara - tigullio_tweet : Calcio, Serie B. Prima vittoria per la V. Entella: Schenetti, De Luca e Cardoselli firmano il 3-0 con il Pescara - sportface2016 : #EntellaPescara, che spavento per #Jaroszynski: immobile dopo uno scontro, poi si riprende -