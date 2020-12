Coronavirus | torna a salire il numero delle vittime Veneto il più colpito

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 dicembre 2020) Si registrano oggi in Italia, in 24 ore, 8.913 nuovi positivi alSARS-CoV-2 (con circa 60mila tamponi, molto pochi) e 305 morti per la COVID-19. Sono i numeri principali dell'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri (con 81.285 tamponi) i nuovi positivi al virus erano stati 10.407 e i morti 261.Oggi il tasso di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%), quando, con 81.285 tamponi, i contagi sono stati 10.407 e le261. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenzaè ora di 2.047.696. Resta stabile ilterapie intensive (2.580) mentre aumentano di 259 unità i ricoveri nei reparti covid. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 7.798, dato che porta il totale a 1.394.011 da inizio epidemia. Le regioni dove la ...