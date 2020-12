Cormez: Llorente-Sampdoria, la trattativa è ferma (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno dà le ultime di mercato relative a Fernando Llorente. A differenza di Milik, è utilizzabile in campionato e infatti Gattuso lo ha rispolverato contro il Torino. Lo spagnolo vorrebbe tornare in Spagna, ma non ci sono offerte. L’unica squadra interessata, finora, è stata la Sampdoria, ma il discorso al momento è fermo. “La pista più concreta porta alla Sampdoria, Ranieri lo voleva già a settembre ma Llorente rifiutò il trasferimento. Il Napoli lo libererebbe gratis risparmiando l’ingaggio, la Sampdoria sembrava pronta a garantirgli un contratto di sei mesi più un’opzione per la prossima stagione. Negli ultimi giorni la trattativa ha registrato dei rallentamenti, il club blucerchiato sta riflettendo sul valore dell’affare ma l’impressione è che da un momento ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno dà le ultime di mercato relative a Fernando. A differenza di Milik, è utilizzabile in campionato e infatti Gattuso lo ha rispolverato contro il Torino. Lo spagnolo vorrebbe tornare in Spagna, ma non ci sono offerte. L’unica squadra interessata, finora, è stata la, ma il discorso al momento è fermo. “La pista più concreta porta alla, Ranieri lo voleva già a settembre marifiutò il trasferimento. Il Napoli lo libererebbe gratis risparmiando l’ingaggio, lasembrava pronta a garantirgli un contratto di sei mesi più un’opzione per la prossima stagione. Negli ultimi giorni laha registrato dei rallentamenti, il club blucerchiato sta riflettendo sul valore dell’affare ma l’impressione è che da un momento ...

napolista : Cormez: Llorente-Sampdoria, la trattativa è ferma Il club blucerchiato sta riflettendo sul valore dell’affare. Ness… - infoitsalute : Cormez | non può essere Llorente l'uomo della provvidenza - infoitsalute : Cormez: non può essere Llorente l'uomo della provvidenza - napolista : Cormez: non può essere Llorente l’uomo della provvidenza Il Napoli ha tanta qualità, qualcosa avrebbe potuto inven… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormez Llorente Cormez: Llorente-Sampdoria, la trattativa è ferma - ilNapolista ilnapolista Cormez | non può essere Llorente l'uomo della provvidenza

Ci si aspettava qualcosa di diverso dal Napoli, dopo la vittoria davanti al Coni per Juventus-Napoli. Certo, sono da considerare le assenze, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ma la squadra ha tanta ...

Ci si aspettava qualcosa di diverso dal Napoli, dopo la vittoria davanti al Coni per Juventus-Napoli. Certo, sono da considerare le assenze, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ma la squadra ha tanta ...