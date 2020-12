Conti correnti, niente "scoperti" dal primo gennaio. Con il rosso stop ai pagamenti (Di domenica 27 dicembre 2020) Dal prossimo gennaio “cambiano le regole per la gestione dei Conti ‘in rosso’: gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è il rischio, pertanto, di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti”. A mettere in allarme i titolari di Conti correnti è un documento in via di pubblicazione del Centro studi di Unimpresa, che spiega come la novità è stata introdotta in seguito all’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba (l’autorità bancaria europea). Inoltre, dopo 3 mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro, le nuove regole impongono alla banca di segnalare il cliente alla centrale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Dal prossimo“cambiano le regole per la gestione dei‘in’: gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è il rischio, pertanto, di un improvvisoaidi utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti”. A mettere in allarme i titolari diè un documento in via di pubblicazione del Centro studi di Unimpresa, che spiega come la novità è stata introdotta in seguito all’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba (l’autorità bancaria europea). Inoltre, dopo 3 mesi di mancatida soli 100 euro, le nuove regole impongono alla banca di segnalare il cliente alla centrale ...

matteosalvinimi : Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, s… - LegaSalvini : ++ ?????? CONTI CORRENTI, RISCHIO BLOCCO DAL 1° GENNAIO ANCHE PER UN PICCOLO SCOPERTO ++ Nel silenzio generale e del… - LaStampa : Conti correnti, dal 1 gennaio niente “scoperti” con il rosso arriva lo stop ai pagamenti - Luciana12827144 : RT @scenarieconomic: OCCHIO A BOLLETTE E CONTI CORRENTI! CON IL NUOVO REGOLAMENTO EBA/UE POTREBBERO NON PAGARVELE - PgGrilli : Nessuno in Eu ha chiesto una proroga, visto le difficoltà economiche dei più? Sarà un bagno di sangue. A volte si l… -