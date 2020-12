Combinata nordica, un calendario frammentato. Troppe pause tra una gara e l’altra: sistema da rivedere (Di domenica 27 dicembre 2020) L’edizione 2020-21 della Coppa del Mondo di Combinata nordica è cominciata esattamente un mese fa, venerdì 27 novembre, a Kuusamo (Finlandia). Da quel momento a oggi, la disciplina ha mandato in scena gare di primo livello solamente in due weekend su cinque. Passi per quello corrente, aderente al Natale e quindi di festa pressoché ovunque, ma anche i prossimi due saranno assolutamente privi di competizioni. Gli atleti, infatti, torneranno in gara solamente il prossimo 15 gennaio in Val di Fiemme! In altre parole, la Combinata nordica occuperà solo due fine settimana dei sette disponibili tra fine novembre e la prima decade di gennaio. Si tratta di una situazione disdicevole, perché impedisce di fidelizzare il pubblico, sempre più relegato al mero “zoccolo duro” di grandi appassionati. Chiaramente, le ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) L’edizione 2020-21 della Coppa del Mondo diè cominciata esattamente un mese fa, venerdì 27 novembre, a Kuusamo (Finlandia). Da quel momento a oggi, la disciplina ha mandato in scena gare di primo livello solamente in due weekend su cinque. Passi per quello corrente, aderente al Natale e quindi di festa pressoché ovunque, ma anche i prossimi due saranno assolutamente privi di competizioni. Gli atleti, infatti, torneranno insolamente il prossimo 15 gennaio in Val di Fiemme! In altre parole, laoccuperà solo due fine settimana dei sette disponibili tra fine novembre e la prima decade di gennaio. Si tratta di una situazione disdicevole, perché impedisce di fidelizzare il pubblico, sempre più relegato al mero “zoccolo duro” di grandi appassionati. Chiaramente, le ...

