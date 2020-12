‘Uomini e Donne’, Francesco Monte spiega perché non partecipa ai talk show televisivi e sulle nozze con Isabella De Candia afferma che… (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesco Monte, ex tronista ed ex gieffino, ora punta tutto sulla carriera da cantante e vive il suo amore con la bella modella Isabella De Candia lontano dai riflettori. Intervistato dal settimanale Novella 2000 ha raccontato le sue due esperienze nel talent di Rai Uno Tale e Quale show e l’importante avventura nei sessanta finalisti del Festival di Sanremo dal quale però è stato eliminato. Ma non è scoraggiato, anzi sta per pubblicare il suo secondo singolo, Andiamo Avanti, dopo quello d’esordio Siamo già domani. non mi demoralizzo. Il Festival di Sanremo è un palcoscenico prestigioso che mi ha trasmesso forti emozioni. Ho deciso di mettermi in gioco in nuove situazioni e, a dispetto degli esiti, anche quella è stata una tappa preziosa nella mia crescita artistica. L’intenzione di ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 dicembre 2020), ex tronista ed ex gieffino, ora punta tutto sulla carriera da cantante e vive il suo amore con la bella modellaDelontano dai riflettori. Intervistato dal settimanale Novella 2000 ha raccontato le sue due esperienze nel talent di Rai Uno Tale e Qualee l’importante avventura nei sessanta finalisti del Festival di Sanremo dal quale però è stato eliminato. Ma non è scoraggiato, anzi sta per pubblicare il suo secondo singolo, Andiamo Avanti, dopo quello d’esordio Siamo già domani. non mi demoralizzo. Il Festival di Sanremo è un palcoscenico prestigioso che mi ha trasmesso forti emozioni. Ho deciso di mettermi in gioco in nuove situazioni e, a dispetto degli esiti, anche quella è stata una tappa preziosa nella mia crescita artistica. L’intenzione di ...

matteosalvinimi : Che gioia condividere il pranzo di #Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Fe… - pdnetwork : Ha 94 anni, passava Natale da solo. Ha chiamato i carabinieri per fare un solo brindisi, per avere compagnia. La… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - commedeschats1 : @cumdivido #fuorisamantha e #fuorisonia le regole valgono per tutti anche se non sono uomini. Sono bastate Matilde… - Bruna58646528 : RT @zsavedme: Stefania è un po’ la nuova Maria De Filippi di Uomini e donne nel #GFVIP con i #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie