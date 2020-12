(Di sabato 26 dicembre 2020) Trovati in una stradina di Alezio, a poca distanza da Gallipoli. Un primo cagnolino già adottato, gli altri quattro per ora sono curati alle

cronaca_news : Salento, cucciolata di cani meticci abbandonata in una cassetta della frutta: tutti in salvo -

Ultime Notizie dalla rete : Salento cucciolata

La Repubblica

Trovati in una stradina di Alezio, a poca distanza da Gallipoli. Un primo cagnolino già adottato, gli altri quattro per ora sono curati al canile ...AGI - Nessuna denuncia e nessun allarmismo particolare dopo l’avvistamento, nella campagna piacentina, sotto il castello di Momeliano, sulla strada per Rezzanello, di un branco di lupi – sette per la ...