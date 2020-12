Ismett, trapianto di polmoni per giovane donna. Equipe tutta femminile (Di sabato 26 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) - Ha potuto trascorrere il giorno di Natale a casa una giovane paziente siciliana trapiantata di entrambi i polmoni nelle scorse settimane. La donna era stata sottoposta ad un ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) - Ha potuto trascorrere il giorno di Natale a casa unapaziente siciliana trapiantata di entrambi inelle scorse settimane. Laera stata sottoposta ad un ...

PALERMO (ITALPRESS) – Ha potuto trascorrere il giorno di Natale a casa una giovane paziente siciliana trapiantata di entrambi i polmoni nelle scorse settimane. La donna era stata sottoposta ad un trap ...

