Quella di Call of Duty è senza ombra di dubbio una delle saghe videoludiche più celebri di sempre, ed è tornata di recente con la sua ultima incarnazione su personal computer e console. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di CoD Black Ops Cold War, disponibile dallo scorso 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – dunque le richiestissime PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. L'opera sparacchina di Activision e Treyarch, come la quasi totalità dei videogame del momento, ha poi ricevuto diversi contenuti a tema natalizio, così da festeggiare assieme a tutta la community. In particolare, il team di sviluppo ha riservato ai giocatori del suo FPS un pacchetto di doni, da scaricare di conseguenza in via del tutto gratuita. Questo Bundle di CoD Black Ops ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundle natalizio Bundle natalizio in CoD Black Ops Cold War, come sbloccarlo gratis OptiMagazine Black Ops Cold War, i nuovi bundle sono arrivati

Nei giorni che hanno preceduto le festività natalizie erano stati annunciati dei nuovi bundle in arrivo sia su COD Warzone che su Black Ops Cold War. Alcuni fra questi te li avevo mostrati, e te ne ...

