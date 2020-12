Roma, c’è un problema in porta: Pau Lopez e Mirante non convincono (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Roma potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per provare a risolvere la grana portieri e trovarne uno di sicuro affidamento I 23 gol subiti in 14 partite rendono la difesa della Roma la più battuta tra le prime dieci in classifica al pari di Lazio e Benevento. Sicuramente Paulo Fonseca non può essere contento della vulnerabilità della retroguardia giallorossa che, al netto di assenze pesanti causa infortuni e Covid, ha patito molto in questo avvio di stagione. In più c’è da risolvere anche la “grana” portiere. Pau Lopez è stato definitivamente degradato a secondo portiere mentre Mirante non ha dato sempre sicurezza alla sua difesa e ora ha accusato anche un problema muscolare. Per questo motivo, nel caso in cui si riuscisse a piazzare il portiere spagnolo, la dirigenza Romanista ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lapotrebbe intervenire sul mercato di gennaio per provare a risolvere la grana portieri e trovarne uno di sicuro affidamento I 23 gol subiti in 14 partite rendono la difesa dellala più battuta tra le prime dieci in classifica al pari di Lazio e Benevento. Sicuramente Paulo Fonseca non può essere contento della vulnerabilità della retroguardia giallorossa che, al netto di assenze pesanti causa infortuni e Covid, ha patito molto in questo avvio di stagione. In più c’è da risolvere anche la “grana” portiere. Pauè stato definitivamente degradato a secondo portiere mentrenon ha dato sempre sicurezza alla sua difesa e ora ha accusato anche unmuscolare. Per questo motivo, nel caso in cui si riuscisse a piazzare il portiere spagnolo, la dirigenzanista ...

