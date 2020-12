Tregua con Conte sul Recovery | Renzi | ora ci danno ragione

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo che Giuseppeha riconosciuto che sulPlan e la struttura di governance c'è stato "un deficit di coinvolgimento" e dopo gli incontri a Palazzo Chigi con i partiti di maggioranza dove sono stati fatti "passi avanti", i toni del leader di Italia Viva Matteoappaiono più pacati. A L'Aria che tira il senatore fiorentino ed ex premier ha affermato: "Ci avevano detto che eravamo dei polemici, che volevamo fare delle critiche assurde in una lettera che proprio Repubblica aveva pubblicato, avevo fatto l'elenco dei problemi concreti, di merito, ora ci, sononto di questo. La grande discussione sulPlan è una discussione importante: quanti denari mettiamo sulla sanità, quanto spendiamo per il turismo, non c'è una lira sul ...