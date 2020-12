Spartak Mosca | De Zerbi dice no a 3 milioni a stagione

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Loha tentato di sostituire l'allenatore Domenico Tedesco durante la pausa invernale. Il tecnico di origini italiane ha già annunciato che a finelascerà la Russia per far ritorno in Germania dove vive la sua famiglia. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancorossi hanno fatto una incredibile offerta al tecnico del Sassuolo Roberto De, esprimendo la volontà di pagarlo 3di euro l'anno. Loera pronto a risarcire il club italiano, ma lo stesso tecnico ha rifiutato l'opportunità di trasferirsi in Russia. Il contratto con il Sassuolo non è ancora stato prorogato e in attesa di un prolungamento resta valido fino all'estate 2021 quindi, può lasciare il club gratuitamente alla fine della. De ...