Smart working per genitori con figli a scuola: come funziona e a chi spetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avevamo già parlato più volte dello Smart working – come ad esempio qui – evidenziando come il numero dei lavoratori "da remoto" sia stato, nei mesi scorsi, in continua ascesa. Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno infatti spinto il Governo ad adottare varie norme relative al lavoro da casa. Qui di seguito vogliamo fare il punto alla luce delle ultime novità in materia: ecco allora come funziona lo Smart working per genitori con figli a scuola. Se ti interessa saperne di più su come si danno le dimissioni online, qual è l'iter e quali sono i requisiti, clicca qui. come sappiamo, il diritto allo ...

