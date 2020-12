Morata: “Ricordatevi che siamo la Juve, torneremo con grinta, rabbia e determinazione” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alvaro Morata, tramite una storia Instagram lo spagnolo ha dato i suoi personali auguri per le feste natalizie:“Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute. Ricordatevi che siamo la Juve: appena c’è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia e torneremo con grinta, rabbia e determinazione”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alvaro, tramite una storia Instagram lo spagnolo ha dato i suoi personali auguri per le feste natalizie:“Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute.chela: appena c’è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia econ”. Foto: Twitter ufficialentus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

