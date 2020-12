Godin ai tifosi: “Volevamo regalarvi una vittoria prima della sosta, ora tocca riposare e poi lavorare ancora di più per il 2021” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Diego Godin, difensore uruguaiano del Cagliari, ha commentato così sul suo account Twitter la sconfitta dei sardi contro la Roma:“Volevamo regalarvi e regalarci una vittoria prima di questa piccola sosta ma non è stato possibile!! Adesso tocca riposare, prepararci e lavorare ancora di più per quello che arriverà!! #ForzaCasteddu“. Volevamo regalarvi e regalarci una vittoria prima di questa piccola sosta ma non è stato possibile!! Adesso tocca riposare, prepararci e lavorare ancora di più per quello che arriverà!! #ForzaCasteddu pic.twitter.com/gNhPA4fnXH — Diego Godín ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Diego, difensore uruguaiano del Cagliari, ha commentato così sul suo account Twitter la sconfitta dei sardi contro la Roma:“e regalarci unadi questa piccolama non è stato possibile!! Adesso, prepararci edi più per quello che arriverà!! #ForzaCasteddu“.e regalarci unadi questa piccolama non è stato possibile!! Adesso, prepararci edi più per quello che arriverà!! #ForzaCasteddu pic.twitter.com/gNhPA4fnXH — Diego Godín ...

clikservernet : Godin ai tifosi: “Volevamo regalarvi una vittoria prima della sosta, ora tocca riposare e poi lavorare ancora di pi… - Noovyis : (Godin ai tifosi: “Volevamo regalarvi una vittoria prima della sosta, ora tocca riposare e poi lavorare ancora di p… - vivere_sardegna : Le scelte dei tifosi per l’undici titolare anti Udinese: dentro Godin, in attacco Pavoletti - Calcio_Casteddu : ?? I lettori di @Calcio_Casteddu hanno deciso ???? In campo un #CagliariCalcio d'attacco ?? Ecco i risultati del nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Godin tifosi Godin ai tifosi: “Volevamo regalarvi una vittoria prima della sosta, ora tocca riposare e poi lavorare ancora di più per il 2021” alfredopedulla.com L'ultimo dei romantici: così Skriniar ha fatto innamorare gli interisti. Conte gli chiede ancora uno sforzo

Il difensore slovacco era sul mercato ma l'Inter ha ritenuto inadeguata l'offerta del Tottenham e così Milan è tornato un pilastro della difesa nerazzurra.

Cagliarimania: un Natale amaro per i tifosi rossoblù

Il nefasto 2020 del Cagliari non poteva che finire con una sconfitta. Non stiamo qui ad elencare i motivi per cui questo anno sarà ricordato come uno dei ...

Il difensore slovacco era sul mercato ma l'Inter ha ritenuto inadeguata l'offerta del Tottenham e così Milan è tornato un pilastro della difesa nerazzurra.Il nefasto 2020 del Cagliari non poteva che finire con una sconfitta. Non stiamo qui ad elencare i motivi per cui questo anno sarà ricordato come uno dei ...