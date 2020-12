GF Vip | Giulia Salemi furiosa contro le fan di Pretelli

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alcune fan di Pierpaolohanno messo in guardia l’ex velino urlando da fuori la Casa. Le loro parole, però, non sono per niente piaciute a, che si è molto arrabbiata! Non c’è pace per la poverache, nelle ultime ore, è stata di nuovo attaccata per la sua sempre crescente vicinanza con Pierpaolo. Tra i due, infatti, sta nascendo una certa complicità, confermata Articolo completo: dal blog SoloDonna

pazzeditommy : Comunque Giulia come hai detto di introdurre rosalinda con il lavoro ecc.. inserisci anche me nella lista VIP Milan… - zazoomblog : “Stai attento a Giulia” urla fuori dal GF Vip: reazione della Salemi e replica di Pierpaolo (VIDEO) - #“Stai… - blogtivvu : “Stai attento a Giulia”, urla fuori dal #GFVip: reazione della Salemi e replica di Pierpaolo (VIDEO) - infoitcultura : L’outfit di Giulia Salemi spiazza tutti, ecco quanto costa l’abito della concorrente del Gf Vip - infoitcultura : GF Vip: Giulia Salemi viene offesa: “Sei una sfascia coppie” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia

Alcune fan di Pierpaolo Pretelli hanno messo in guardia l’ex velino urlando da fuori la Casa. Le loro parole, però, non sono per niente ...Per la prima volta, infatti, Mediaset rilascerà un contenuto originale in formato box set. Un evento nell’evento: una sorta di regalo di Natale per il binge watching sotto l’albero, in un periodo in c ...