Arezzo | crolla la finestra in una scuola di Poppi | la maestra fa da scudo all’alunno di prima elementare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 dicembre 2020)lain unadi: lafa daa un alunno. È il sindaco della cittadina, Carlo Toni, a raccontare l’episodio su Facebook. Un fatto accaduto ieri mattina, che ha gettato nel panico insegnante e studenti, rimarcando la situazione di gravità e pericolosità in cui versano gli istituti e, più in generale, lo stato dell’edilizia scolastica.lain aula: laprotegge un alunno Un dramma per fortuna solo sfiorato, quello registrato dalla cronaca ieri in Toscana. Dove ladi unadi una) ha ...