USA | accelerano i prezzi delle case a ottobre

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –dell’immobiliare statunitense nel mese di. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura iabitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,5% a livello mensile dopo il +1,7% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato suidichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 10,2% in accelerazione rispetto al +9,1% del mese precedente.

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi dell'immobiliare statunitense nel mese di ottobre. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha ...