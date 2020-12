UFFICIALE Bertolacci vola in Turchia | firma con il Karagumruk

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea, ex giocatore della Sampdoria, si è trasferito ufficialmente al Fatih. Nuova avventura per il centrocampista Andreasi è trasferito ufficialmente Fatih. La squadra turca è pronta ad accogliere il centrocampista classe ’91 per la seconda parte di stagione, ritrovando vecchie conoscenze del calcio italiano come Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic e Lucas Biglia. Dopo l’esperienza alla Sampdoria,è pronto a ripartire dalla. A darne l’annuncio è stato il suo nuovo club. Leggi su Calcionews24.com