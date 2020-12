Taranto, distrutta la Credenza della solidarietà. "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma continuiamo" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella centrale piazza Marconi è un luogo dove donare e raccogliere alimenti. L'iniziativa di Giustizia per Taranto e gruppo Era Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella centrale piazza Marconi è un luogo dove donare e raccogliere alimenti. L'iniziativa di Giustizia pere gruppo Era

Le 162 piante infette sono 160 ulivi, 1 mandorlo e 1 oleandro, di cui 1 ulivo a Monopoli – segnala Coldiretti Puglia – 86 ulivi a Brindisi e 75 a Taranto, con una virata verso la Basilicata sempre più ...

Taranto, distrutta la Credenza della solidarietà. "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma continuiamo"

“A subire una battuta d’arresto è la forma, ma non la sostanza: il progetto solidale sta andando benissimo e proseguirà”. Giustizia per Taranto condanna l’atto vandalico, definito “mirato”, col quale ...

