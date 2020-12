Saint-Just (Francia) – Uccisi 3 gendarmi a colpi di arma da fuoco da un folle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I poliziotti erano intervenuti per una lite domestica, la moglie per salvarsi si era rifugiata sul tetto di una casa Tre gendarmi sono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel villaggio francese di Saint-Just. I militari erano stati chiamati per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I poliziotti erano intervenuti per una lite domestica, la moglie per salvarsi si era rifugiata sul tetto di una casa Tresono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel villaggio francese di. I militari erano stati chiamati per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge,

