Oltre 70 mila vittime da inizio pandemia L' indice di positività all' 8 | 3%

AGI - Sono 14.522 i nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore per 1.991.278 casi totali dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In calo i decessi, 553 (ieri 628), per complessive 70.395 vittime. Continua a essere sostanzialmente stabile il rapporto tra i nuovi casi Covid (14.522) e i tamponi processati nelle ultime 24 ore (175.364). L'indice di positività oggi è dell'8,3% (per la precisione 8,28%) mentre ieri era dell'8,01%. Sempre più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: sono 24.546 (402 in meno rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi, mentre quelli in terapia intensiva sono scesi di altre 63 unità (ieri -44) per un totale di 2.624. Sono 20.494 i nuovi pazienti guariti o dimessi, la cui cifra complessiva è adesso pari a ...

STATI UNITI — Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti ci sono stati oltre 201 mila nuovi casi di Covid e almeno 3.239 morti. Lo riporta il New York Times. Dall’inizio della pandemia gli americani contag ...

Arrivano a 300 miliardi le richieste di moratorie per mutui e finanziamenti

Credito e liquidità per famiglie e imprese: domande di moratoria per 301 miliardi di euro, oltre 124 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 19 miliardi di euro i vo ...

