L’ultimo censimento cinese è un’occasione per la comunità lgbtq+

(foto: pagina Facebook di Lgbt Rights Advocacy China-LGBT???)Da inizio novembre oltre sette milioni di volontari stanno raccogliendo i dati per il censimento decennale della popolazione cinese, il settimo della storia. L'ultima volta era stata nel 2010, quando si erano contate 1.339.724.852 persone, con un aumento rispetto al 2000 del 5,83%. Dai villaggi tibetani ai grattacieli di Shanghai fino alle periferie di Pechino: l'obiettivo è quello di determinare la crescita della popolazione, i modelli di mobilità e altre tendenze, utilizzando poi i dati per ripartire le risorse per istruzione, salute, trasporti, lavoro. Questa volta però c'è una novità. Molti attivisti lgbtq+ hanno dato via a una campagna che vuole far uscire dall'ombra tutte le coppie conviventi, cercando – e chiedendo – un riconoscimento al paese e alla politica, ...

