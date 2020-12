L’Inter non si ferma più: Verona battuto 2-1 e Juventus staccata in classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Inter non perdona e piazza una vittoria pesantissima. I nerazzurri sfruttano nel miglior modo possibile il k.o. della Juventus contro la Fiorentina e allungano in classifica, ponendosi provvisoriamente in testa, aspettando il risultato del Milan. La squadra di Antonio Conte deve faticare per avere la meglio per 2-1 sull'Hellas Verona, in lotta fino alla fine.LA GARAIl tatticismo domina la prima metà di gara. Pochi gli squilli arrivati ai due portieri, il primo dei quali porta la firma di Dimarco, che col sinistro trova la respinta di Handanovic. Dopo la mezz'ora risponde Lautaro con l'esterno destro, neutralizzato da un grande intervento di Silvestri. Nella ripresa cambia tutto. Al 52' l'Inter va in vantaggio grazie a Lautaro che riceve palla da Hakimi, si gira e batte il portiere avversario. La gara sembra indirizzata, ma ci pensa ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Inter non perdona e piazza una vittoria pesantissima. I nerazzurri sfruttano nel miglior modo possibile il k.o. dellacontro la Fiorentina e allungano in, ponendosi provvisoriamente in testa, aspettando il risultato del Milan. La squadra di Antonio Conte deve faticare per avere la meglio per 2-1 sull'Hellas, in lotta fino alla fine.LA GARAIl tatticismo domina la prima metà di gara. Pochi gli squilli arrivati ai due portieri, il primo dei quali porta la firma di Dimarco, che col sinistro trova la respinta di Handanovic. Dopo la mezz'ora risponde Lautaro con l'esterno destro, neutralizzato da un grande intervento di Silvestri. Nella ripresa cambia tutto. Al 52' l'Inter va in vantaggio grazie a Lautaro che riceve palla da Hakimi, si gira e batte il portiere avversario. La gara sembra indirizzata, ma ci pensa ...

