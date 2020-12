Lilian Thuram: 'Marcus mi ha scioccato, mi sono chiesto se fosse mio figlio' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il gesto di Marcus Thuram , attaccante del Borussia Moenchengladbach al centro delle polemiche dopo aver sputato a Stefan Posch dell'Hoffenheim in pieno viso nell'ultimo turno di Bundesliga e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il gesto di, attaccante del Borussia Moenchengladbach al centro delle polemiche dopo aver sputato a Stefan Posch dell'Hoffenheim in pieno viso nell'ultimo turno di Bundesliga e ...

ParmaLiveTweet : Lilian Thuram prende le distanze dal figlio Marcus: 'Sputo? Sono scioccato' - sportli26181512 : Lilian Thuram: 'Marcus mi ha scioccato, mi sono chiesto se fosse mio figlio': 'La tempesta mediatica è del tutto co… - clikservernet : Lilian Thuram: “Sono rimasto scioccato per il gesto di Marcus, mi sono chiesto se fosse davvero mio figlio” - cmdotcom : Sputo Marcus #Thuram, la rabbia di Lilian: 'Mi sono chiesto se fosse mio figlio. Ma non ha fatto apposta'… - Noovyis : (Lilian Thuram: “Sono rimasto scioccato per il gesto di Marcus, mi sono chiesto se fosse davvero mio figlio”) Play… -