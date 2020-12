La console di Kfc: 4k, grafica al top e… scalda pollo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: Kfc)In contemporanea all’annuncio ufficiale di Sony su Ps5, lo scorso giugno Kfc aveva pubblicato sui social un esilarante trailer di una console chiamata, non a caso, KFconsole a forma dell’iconico cestino del pollo fritto con generosa apertura che svelava un interno rivestito da resistenze riscaldanti. Sembrava una classica boutade per scaldare un po’ di followers e invece l’azienda fondata dal Colonnello Sanders ha mantenuto le promesse e ha prodotto il gadget, annunciando: la guerra delle console è finita. Si può leggere nel comunicato che la KFconsole sia in grado di reggere giochi di alto livello e al contempo può mantenere alla giusta temperatura il pollo fritto che rifocilla durante le lunghe e impegnative sessioni di gaming. Kfc si è ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: Kfc)In contemporanea all’annuncio ufficiale di Sony su Ps5, lo scorso giugno Kfc aveva pubblicato sui social un esilarante trailer di unachiamata, non a caso, KFa forma dell’iconico cestino delfritto con generosa apertura che svelava un interno rivestito da resistenze rinti. Sembrava una classica boutade perre un po’ di followers e invece l’azienda fondata dal Colonnello Sanders ha mantenuto le promesse e ha prodotto il gadget, annunciando: la guerra delleè finita. Si può leggere nel comunicato che la KFsia in grado di reggere giochi di alto livello e al contempo può mantenere alla giusta temperatura ilfritto che rifocilla durante le lunghe e impegnative sessioni di gaming. Kfc si è ...

