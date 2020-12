Infelici, non solo per i soldi. La povertà secondo W.T. Vollmann (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il libro di William T. Vollmann “Poveri” (Minimum fax, p.384 con 128 foto dell’autore, traduzione di Cristiana Mennella ) è un reportage narrativo ma anche speculativo di uno dei più grandi scrittori della letteratura americana a cavallo dei due secoli, tra i suoi libri romanzi notevoli come “Europe Central” ma anche libri che raccolgono le sue esperienze da inviato (tra tutti,” Afghanistan Picture Show”, sempre Minimum fax). “Poveri”, titolo lapidario e diretto, è una raccolta di interviste a persone indigenti, sparse nei cinque continenti, fatte tra gli anni ’90 e i primi anni Dieci del XXI secolo. La povertà ci interroga, spiazza, scardina certezze, esiste da sempre e nessun sistema politico l’ha eliminata. Ma che cos’è? Vollmann puntella i suoi incontri a questa domanda iniziale “Perché sei povero?” È dar voce agli ultimi, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il libro di William T.“Poveri” (Minimum fax, p.384 con 128 foto dell’autore, traduzione di Cristiana Mennella ) è un reportage narrativo ma anche speculativo di uno dei più grandi scrittori della letteratura americana a cavallo dei due secoli, tra i suoi libri romanzi notevoli come “Europe Central” ma anche libri che raccolgono le sue esperienze da inviato (tra tutti,” Afghanistan Picture Show”, sempre Minimum fax). “Poveri”, titolo lapidario e diretto, è una raccolta di interviste a persone indigenti, sparse nei cinque continenti, fatte tra gli anni ’90 e i primi anni Dieci del XXI secolo. Laci interroga, spiazza, scardina certezze, esiste da sempre e nessun sistema politico l’ha eliminata. Ma che cos’è?puntella i suoi incontri a questa domanda iniziale “Perché sei povero?” È dar voce agli ultimi, ma ...

Ma su tutte, c’è un punto fermo: “La povertà è infelicità, e non dipende dalla quantità di soldi che si ha”, rigettando il fondamento dei soldi su cui misurare l’umanità che accomuna il Capitalismo e ...

Settant’anni dopo: vita e destino di Pavese (con le note di Deidda)

A Cesare Pavese ha dedicato anni di studio e sforzi per ricostruire con pazienza certosina ogni dettaglio dello scrittore di Santo Stefano Belbo. In occasione del settantesimo anniversario della scomp ...

Ma su tutte, c'è un punto fermo: "La povertà è infelicità, e non dipende dalla quantità di soldi che si ha", rigettando il fondamento dei soldi su cui misurare l'umanità che accomuna il Capitalismo e ...

Settant'anni dopo: vita e destino di Pavese (con le note di Deidda)

A Cesare Pavese ha dedicato anni di studio e sforzi per ricostruire con pazienza certosina ogni dettaglio dello scrittore di Santo Stefano Belbo. In occasione del settantesimo anniversario della scomp ...