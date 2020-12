Governo: Boschi, 'Franceschini pensi ad alberghi chiusi, non con Conte leader a elezioni' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Qualcuno dovrebbe spiegare a Franceschini che non è il Presidente della Repubblica. Non ancora, almeno. Al Quirinale c'è un galantuomo che si chiama Sergio Mattarella. Mi auguro che il ministro del Turismo sia più preoccupato di evitare che chiudano alberghi e ristoranti che di aprire i seggi elettorali. Chi poi conosce bene Dario sa che il richiamo alle urne è un suo evergreen a cui non crede nemmeno lui”. Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un'intervista a 'Il Foglio. “Conte -aggiunge- non sarà il nostro leader alle elezioni. Ma aggiungo che non penso ci saranno elezioni anticipate. Occupiamoci dei vaccini e dei posti di lavoro, non di fantasie. Noi siamo impegnati a rilanciare l'azione dell'esecutivo; se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Qualcuno dovrebbe spiegare ache non è il Presidente della Repubblica. Non ancora, almeno. Al Quirinale c'è un galantuomo che si chiama Sergio Mattarella. Mi auguro che il ministro del Turismo sia più preoccupato di evitare che chiudanoe ristoranti che di aprire i seggi elettorali. Chi poi conosce bene Dario sa che il richiamo alle urne è un suo evergreen a cui non crede nemmeno lui”. Lo dice Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un'intervista a 'Il Foglio. “-aggiunge- non sarà il nostroalle. Ma aggiungo che non penso ci sarannoanticipate. Occupiamoci dei vaccini e dei posti di lavoro, non di fantasie. Noi siamo impegnati a rilanciare l'azione dell'esecutivo; se ...

TV7Benevento : Governo: Boschi, 'Franceschini pensi ad alberghi chiusi, non con Conte leader a elezioni'... - paolorm2012 : RT @luca_logi: @paolorm2012 @repubblica Fanno bene ad avere paura, #Renzi ha il seguito nel paese per eleggere forse se stesso e la Boschi,… - luca_logi : @paolorm2012 @repubblica Fanno bene ad avere paura, #Renzi ha il seguito nel paese per eleggere forse se stesso e l… - MraCnz : @TeresaBellanova Il governo non regala niente. Lo stato italiano fa regali specialmente a lei e a tutti quelli com… - UffailnickA : @mesoada @gc_bru @TeresaBellanova @ItaliaViva Non volevano usare il #RecoveryPlan per aiutare il fidanzato della… -