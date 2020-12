Cyberpunk 2077 ha il suo generatore di scuse!

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Molto probabilmente avrete visto il messaggio di scuse fornito dallo sviluppatore CD Projekt Red dopo il lancio alquanto disastroso di, specialmente su PlayStation 4 e Xbox One. A parte l'ovvio marchio del titolo, l'ormai iconico sfondo giallo è apparso su tutte le piattaforme di social media al punto che altri lo stavano usando per scherzarci sopra. Bene, ora potete creare la vostra versione di "messaggio di scuse in stile CDPR" grazie aApology Generator! Creato da Foone Turing, è essenzialmente una versione rielaborata del precedente Death Generator di Turing che ha permesso agli utenti di creare la propria versione di una serie di schermate "You Died" dei videogiochi.Apology Generator consente a chiunque di mettere insieme un messaggio ...