Capodanno con i vipponi, tutto pronto per la diretta con il GF Vip 5 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 31 dicembre andrà in onda una puntata speciale con il reality di Canale 5 Alfonso Signorini intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli sull’ultimo dell’anno nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti il 31 dicembre andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip per festeggiare insieme ai vipponi il Capodanno. Intanto ci sarà lo stop con l’appuntamento di venerdì 25 dicembre per festeggiare il Natale. Ma torniamo al Capodanno con il reality di Canale 5. “Sarà un veglione vero e proprio non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…” ha detto Signorini. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 31 dicembre andrà in onda una puntata speciale con il reality di Canale 5 Alfonso Signorini intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli sull’ultimo dell’anno nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti il 31 dicembre andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip per festeggiare insieme aiil. Intanto ci sarà lo stop con l’appuntamento di venerdì 25 dicembre per festeggiare il Natale. Ma torniamo alcon il reality di Canale 5. “Sarà un veglione vero e proprio non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…” ha detto Signorini. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

