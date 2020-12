Abusi su bimba in diretta streaming, arrestato il nonno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le donne e gli uomini della Polizia postale di Milano credevano di aver esplorato fino in fondo l'abisso dell’orrore durante la maxioperazione anti-pedopornografia che solo una settimana fa, grazie anche... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le donne e gli uomini della Polizia postale di Milano credevano di aver esplorato fino in fondo l'abisso dell’orrore durante la maxioperazione anti-pedopornografia che solo una settimana fa, grazie anche...

Hanno invece dovuto constatare che all’orrore non c'è mai fine nella vicenda che ha portato all’arresto di un nonno di 53 anni che abusava della nipotina piccolissima e, in diretta, postava le immagin ...

Pedopornografia, abusava della nipote in diretta streaming: arrestato nonno 53enne dalla Postale di Milano

Gli agenti della Postale si erano imbattuti, nei mesi scorsi, in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming online, in cui un uomo abusava di una bimba piccolissima.

Hanno invece dovuto constatare che all'orrore non c'è mai fine nella vicenda che ha portato all'arresto di un nonno di 53 anni che abusava della nipotina piccolissima e, in diretta, postava le immagin ...