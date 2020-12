Ufficiale e gentiluomo: Richard Gere e Debra Winger non andavano d'accordo sul set (Di martedì 22 dicembre 2020) Richard Gere e Debra Winger non andavano d'accordo sul set di Ufficiale e gentiluomo secondo quanto dichiarato nel libro di Louis Gossett Jr. Secondo quanto dichiarato da Louis Gossett Jr. nel suo libro "An Actor and a Gentleman", Richard Gere e Debra Winger non andavano affatto d'accordo durante le riprese di Ufficiale e gentiluomo ed erano soliti allontanarsi immediatamente l'uno dall'altra non appena il regista decideva di spegnere le telecamere. La Winger chiamava pubblicamente Gere un "muro di mattoni" in tutte le interviste del tour promozionale della pellicola mentre lui era ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)nond'sul set disecondo quanto dichiarato nel libro di Louis Gossett Jr. Secondo quanto dichiarato da Louis Gossett Jr. nel suo libro "An Actor and a Gentleman",nonaffatto d'durante le riprese died erano soliti allontanarsi immediatamente l'uno dall'altra non appena il regista decideva di spegnere le telecamere. Lachiamava pubblicamenteun "muro di mattoni" in tutte le interviste del tour promozionale della pellicola mentre lui era ...

