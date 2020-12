Tokyo Auto Salon - Cancellata l' edizione 2021 a poche settimane dal via

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 dicembre 2020) Gli organizzatori delhanno confermato la cancellazione dell', che si sarebbe dovuta tenere in Giappone a partire dal 15 gennaio. La motivazione è legata alla pandemia del coronavirus, che per il momento non consente di garantire le necessarie misure di sicurezza per gli espositori e i visitatori. Evento solo online. Oltre ad aver già avviato la procedura di rimborso dei biglietti venduti, gli organizzatori prevedono di effettuare comunque una variante online dell'evento, con accesso gratuito per tutti. Presto prenderanno il via i lavori per l'2022.