Ricky Tognazzi, quando il padre gli sconsigliò di sposare Simona Izzo (Di martedì 22 dicembre 2020) Ricky Tognazzi e suo fratello Gianmarco, ospiti nel salottino di Oggi è un altro giorno, hanno parlato a lungo di papà Ugo e si sono lasciati andare a bellissimi ricordi, raccontando aneddoti toccanti e affrontando il difficile tema della depressione – di cui il grande attore ha sofferto. Nel corso dell’intervista, tuttavia, c’è stato spazio per molti altri argomenti, tra cui il rapporto che Ugo Tognazzi ha avuto con le donne. Sull’amore, aveva un’idea molto moderna ed era particolarmente legato alla concezione di famiglia allargata: “Mio padre sognava un harem, una grande casa con moglie, ex mogli, mariti e cognati” – ha spiegato Ricky, primogenito del grande attore, nato dalla sua relazione con la ballerina inglese Pat O’Hara. In seguito, Ugo ha avuto molte storie d’amore e altri tre figli – Thomas, ... Leggi su dilei (Di martedì 22 dicembre 2020)e suo fratello Gianmarco, ospiti nel salottino di Oggi è un altro giorno, hanno parlato a lungo di papà Ugo e si sono lasciati andare a bellissimi ricordi, raccontando aneddoti toccanti e affrontando il difficile tema della depressione – di cui il grande attore ha sofferto. Nel corso dell’intervista, tuttavia, c’è stato spazio per molti altri argomenti, tra cui il rapporto che Ugoha avuto con le donne. Sull’amore, aveva un’idea molto moderna ed era particolarmente legato alla concezione di famiglia allargata: “Miosognava un harem, una grande casa con moglie, ex mogli, mariti e cognati” – ha spiegato, primogenito del grande attore, nato dalla sua relazione con la ballerina inglese Pat O’Hara. In seguito, Ugo ha avuto molte storie d’amore e altri tre figli – Thomas, ...

zazoomblog : Ricky Tognazzi: “Ugo era il più avanti”- Gian Marco “Era assente ma sempre presente” - #Ricky #Tognazzi: #avanti”-… - Basarab_ : Ultrà di Ricky Tognazzi, intero e con una risoluzione decente. Rivedetevelo, se ve va, finché non lo rimuovono. - RaiPremium : Alle 23.20 'Nozze romane' di Olaf Kreinsen con Federica Sabatini, Ricky Tognazzi e Stefania Rocca. Durante un viagg… - commendador_ : Ricky tognazzi ended la paccottiglia subculturale che rideva #GFVIP - LIDAMUGNAI : RT @VanityFairIt: Non solo bello, giovane, promettente. #GiuseppeSpata sta per sbarcare al cinema, tra Paolo Taviani e Ricky Tognazzi. E q… -