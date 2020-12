Ranieri: “Con il Sassuolo gara complicata. De Zerbi presto sarà un top allenatore” (Di martedì 22 dicembre 2020) Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria alla vigilia della gara con il Sassuolo. Queste le parole del tecnico romano: “Domani sarà una partita difficilissima perchè arriva il Sassuolo dopo le due partite vinte che ci hanno dato sicuramente punti. E’ chiaro che i punti ti fanno stare più sereno e ti danno l’auto-convinzione che stai lavorando bene. Non parlo di noi ma parlo dei ragazzi. Uno quando lottare e vede che ogni sforzo non porta dei frutti si intristisce. Abbiamo fatto un’ottima partita con il Verona con un tipo di avversario, abbiamo fatto un’ottima vittoria e prestazione contro il Crotone, un altro tipo di avversario. Ora arriva una squadra che gioca a memoria. Sanno per filo e per segno cosa devono fare in ogni parte del campo. Sono tutte strategie e punti ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Claudioha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria alla vigilia dellacon il. Queste le parole del tecnico romano: “Domaniuna partita difficilissima perchè arriva ildopo le due partite vinte che ci hanno dato sicuramente punti. E’ chiaro che i punti ti fanno stare più sereno e ti danno l’auto-convinzione che stai lavorando bene. Non parlo di noi ma parlo dei ragazzi. Uno quando lottare e vede che ogni sforzo non porta dei frutti si intristisce. Abbiamo fatto un’ottima partita con il Verona con un tipo di avversario, abbiamo fatto un’ottima vittoria e prestazione contro il Crotone, un altro tipo di avversario. Ora arriva una squadra che gioca a memoria. Sanno per filo e per segno cosa devono fare in ogni parte del campo. Sono tutte strategie e punti ...

