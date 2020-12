Non è vero che in Svizzera i reparti degli ospedali sono «stracolmi» di manichini (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 20 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo in giacca, cravatta e la mascherina all’interno di una stanza piena di letti di ospedale su cui sono appoggiati dei manichini. La foto è accompagnata da questo testo: «Ahò, in Svizzera si MUORE DURO, eh? Guarda il Ministro della Salute che visita i reparti stracolmi! poveretti… che strage di manichini, porca zozza!». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra il ministro della Salute svizzero Alain Berset mentre visita dei reparti di un ospedale dove al posto dei pazienti ci sono dei manichini. Il 16 dicembre 2020 Berset ha visitato l’Haute Ecole Arc Santé, un’università di Neuchâtel ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 20 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo in giacca, cravatta e la mascherina all’interno di una stanza piena di letti di ospedale su cuiappoggiati dei. La foto è accompagnata da questo testo: «Ahò, insi MUORE DURO, eh? Guarda il Ministro della Salute che visita i! poveretti… che strage di, porca zozza!». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra il ministro della Salute svizzero Alain Berset mentre visita deidi un ospedale dove al posto dei pazienti cidei. Il 16 dicembre 2020 Berset ha visitato l’Haute Ecole Arc Santé, un’università di Neuchâtel ...

ZZiliani : Se a bestemmiare, coram populo, è il bestemmiatore seriale #Buffon, si parla di “sprone” e “spirito Juventus”, di d… - rtl1025 : ?? 'La voce per me è sempre stato un modo per amare questo lavoro. Avevo 22, 23 anni, non mi sembrava vero che potes… - La7tv : #ottoemezzo Andrea #Scanzi: 'Se si continua così, il 10 gennaio si apre una crisi di Governo. Dentro una pandemia d… - riccardo_71 : @MMmarco0 A dire il vero tutti questi abbracci non li ho mai visti.. - blurosmello : Hanno sbagliato entrambe, come non era lucida Rosa allora non è lucida Dayane adesso e il motivo è sempre lo stesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Tare, Caicedo alla Fiorentina? Non è vero Agenzia ANSA Alex Fodde: “Ho fatto degli errori. Sognavo una Lamborghini”

La Spezia – Nell’immaginario collettivo è una specie di Jordan Belfort - il lupo diWall Street raccontato dal film di Scorsese - cresciuto nello Spezzino. Un uomo senza scrupoli, pronto a tutto, anche ...

È venuta a mancare Livia Iaquone

Con Veronica Lombardi del Gruppo Jolly Automobili scopriamo tutte le qualità della nuova Yaris, autentico simbolo della casa nipponica. La Yaris è ormai arrivata alla sua quarta generazione e, oltre a ...

La Spezia – Nell’immaginario collettivo è una specie di Jordan Belfort - il lupo diWall Street raccontato dal film di Scorsese - cresciuto nello Spezzino. Un uomo senza scrupoli, pronto a tutto, anche ...Con Veronica Lombardi del Gruppo Jolly Automobili scopriamo tutte le qualità della nuova Yaris, autentico simbolo della casa nipponica. La Yaris è ormai arrivata alla sua quarta generazione e, oltre a ...