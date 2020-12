MercurySteam, il team di Castlevania: Lords of Shadows sta lavorando a diversi videogiochi (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo sviluppatore di giochi spagnolo MercurySteam è stato acquisito per il 40% da Nordisk Games, come annunciato in un nuovo comunicato stampa. Mentre MercurySteam potrebbe essere noto ai giocatori per aver sviluppato Castlevania: Lords of Shadow, Metroid: Samus Returns e più recentemente SpaceLords, Nordisk Games è un ramo di Nordisk Film, esso stesso parte del gruppo Egmont. La società ora possiede altri sette studi, tra cui Avalanche Studios (Just Cause, Generation Zero, theHunter, Rage 2), Reto Moto (Heroes & Generals), Flashbulb (Trailmakers) e il publisher indipendente Raw Fury tra gli altri. Martin Walfisz, Senior Partner di Nordisk Games, ha commentato l'acquisizione come segue: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo sviluppatore di giochi spagnoloè stato acquisito per il 40% da Nordisk Games, come annunciato in un nuovo comunicato stampa. Mentrepotrebbe essere noto ai giocatori per aver sviluppatoof Shadow, Metroid: Samus Returns e più recentemente Space, Nordisk Games è un ramo di Nordisk Film, esso stesso parte del gruppo Egmont. La società ora possiede altri sette studi, tra cui Avalanche Studios (Just Cause, Generation Zero, theHunter, Rage 2), Reto Moto (Heroes & Generals), Flashbulb (Trailmakers) e il publisher indipendente Raw Fury tra gli altri. Martin Walfisz, Senior Partner di Nordisk Games, ha commentato l'acquisizione come segue: Leggi altro...

