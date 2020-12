Crotone Parma 2-1 LIVE: esordio in Serie A per Valenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Parma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Parma 2-1 MOVIOLA 9? Tiro Bruno Alves – Calcio di punizione dalla lunga distanza del difensore, para senza problemi Cordaz. 11? Tiro Messias – Perde una brutta palla Sohm, recupera il brasiliano del Crotone che arriva al tiro da fuori: palla deviata e che finisce tra le braccia di Sepe. 23? Occasione Karamoh – Kucka ruba palla, Inglese la addomestica e lancia Karamoh che controlla e piazza il pallone sul ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per la 14ª giornata diA 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata dellaA 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 9? Tiro Bruno Alves – Calcio di punizione dalla lunga distanza del difensore, para senza problemi Cordaz. 11? Tiro Messias – Perde una brutta palla Sohm, recupera il brasiliano delche arriva al tiro da fuori: palla deviata e che finisce tra le braccia di Sepe. 23? Occasione Karamoh – Kucka ruba palla, Inglese la addomestica e lancia Karamoh che controlla e piazza il pallone sul ...

