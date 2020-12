Accordo con il Comune | i certificati anagrafici si potranno fare in tabaccheria

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato stamani il via libera alla stipula della convenzione con la Federazione Nazionale Tabaccai per l’attivazione del servizio di estrazione e rilascio all’utenza delle certificazioni anagrafiche, presso gli esercizi autorizzati e presenti sul territorio comunale. Pertanto, a breve i cittadinichiedere il rilascio deidirettamente in, senza più la necessità di recarsi presso gli sportelli comunali. Ildi Benevento attiverà, inoltre, anche l’accesso da parte della Casa Circondariale di Benevento ai servizi dell’anagrafe comunale per il rilascio del documento di riconoscimento (C.I.E.) per i cittadini detenuti. Il servizio permetterà quindi alle ...