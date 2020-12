“Vado via”. Colpo di scena a UeD, l’annuncio in lacrime a Maria De Filippi. La reazione dello studio è immediata (Di lunedì 21 dicembre 2020) Puntata molto coinvolgente e ricca di colpi di scena quella di ‘Uomini e Donne’ del 21 dicembre. In un primo momento era circolata la voce che le puntate sarebbero state trasmesse dopo le festività natalizie, invece prima del Natale si è materializzato un episodio davvero inaspettato. C’è stato un abbandono clamoroso, ma praticamente tutti hanno reagito positivamente applaudendo a questa decisione. Infatti, hanno compreso che è sempre stata una persona onesta e vera. Ha avuto grosse difficoltà a comunicare la sua scelta davanti a Maria De Filippi e allo studio intero, infatti si è dovuto anche interrompere più volte perché le lacrime cadevano da sole. Purtroppo per lui non ha trovato quella donna interessante che potesse fargli perdere la testa e uscire dal programma con lei. Il suo comportamento è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Puntata molto coinvolgente e ricca di colpi diquella di ‘Uomini e Donne’ del 21 dicembre. In un primo momento era circolata la voce che le puntate sarebbero state trasmesse dopo le festività natalizie, invece prima del Natale si è materializzato un episodio davvero inaspettato. C’è stato un abbandono clamoroso, ma praticamente tutti hanno reagito positivamente applaudendo a questa decisione. Infatti, hanno compreso che è sempre stata una persona onesta e vera. Ha avuto grosse difficoltà a comunicare la sua scelta davanti aDee allointero, infatti si è dovuto anche interrompere più volte perché lecadevano da sole. Purtroppo per lui non ha trovato quella donna interessante che potesse fargli perdere la testa e uscire dal programma con lei. Il suo comportamento è ...

